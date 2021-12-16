16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главой Кинеля назначен Александр Прокудин Департамент экономического развития Тольятти возглавила Ирина Потапова Принят бюджет Самары на ближайшие три года Мехзавод расчистят от аварийного жилья под комплексную застройку В Кировском районе под снос определили десятки домов на участке в 10 га

Муниципалитеты Власть и политика

Главой Кинеля назначен Александр Прокудин

КИНЕЛЬ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главой городского округа Кинель избран Александр Прокудин, сообщает пресс-служба гордумы. В поддержку его кандидатуры депутаты проголосовали единогласно.

Фото: Дума городского округа Кинель

Заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города и внеочередное заседание Думы состоялось в среду, 15 декабря.

Отбор кандидатур проводился на конкурсной основе в два этапа. По итогам рассмотрения материалов, поданных кандидатами, и проведения очного собеседования с каждым из них, конкурсная комиссия представила депутатам две кандидатуры, рекомендовав к избранию Александра Прокудина. Данную кандидатуру единогласным решением поддержали и депутаты Думы.

В этот же день в актовом зале администрации прошла торжественная церемония по вступлению в должность главы городского округа Кинель.

Гид потребителя

Последние комментарии

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2