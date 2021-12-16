Главой Кинеля назначен Александр Прокудин

Главой городского округа Кинель избран Александр Прокудин, сообщает пресс-служба гордумы. В поддержку его кандидатуры депутаты проголосовали единогласно.
Заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города и внеочередное заседание Думы состоялось в среду, 15 декабря.
Отбор кандидатур проводился на конкурсной основе в два этапа. По итогам рассмотрения материалов, поданных кандидатами, и проведения очного собеседования с каждым из них, конкурсная комиссия представила депутатам две кандидатуры, рекомендовав к избранию Александра Прокудина. Данную кандидатуру единогласным решением поддержали и депутаты Думы.
В этот же день в актовом зале администрации прошла торжественная церемония по вступлению в должность главы городского округа Кинель.
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