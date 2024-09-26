АвтоВАЗ начал производство электромобилей e-Largus

В среду, 25 сентября, на производственной площадке Lada Ижевск стартовал промышленный выпуск электромобиля Lada e-Largus. Мероприятие состоялось в присутствии президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Lada e-Largus — это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что семейство электромобилей Lada e-Largus будет представлено пассажирскими и коммерческими универсалами (которые в свою очередь будут иметь версии с разными батареями и разной грузоподъемностью). Запас хода пассажирского электромобиля — 420 км, грузопассажирского — от 320 км, в зависимости от модификации.

"Я благодарен команде АвтоВАЗа и команде Lada Ижевск за проделанный труд по созданию этого автомобиля и постановке его на промышленное производство. Всего до конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей, а дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей", - сказал Соколов.

На Lada e-Largus устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах с пиковой мощностью до 120 кВт. Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова (в месте, где ранее располагался бензобак), что позволяет полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении и 2540 л у фургона). На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода.

Настройки силового агрегата обеспечивают максимальную скорость в 145 км/час (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (9,5 сек с 0 до 100 км/час).

Разработкой электрической силовой установки занималась компания "Системы автономной энергии" САЭ (входит в ГК "Итэлма") в тесном сотрудничестве с инженерами АвтоВАЗа. Батареи разработаны и произведены в России, системы управления и термостатирования — также российские. Электромобиль производится на заводе ЛАДА Ижевск по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и финальную сборку. Уровень локализации Lada e-Largus превышает 50%.

Стоимость Lada e-Largus — от 2 990 000 руб. (за базовую комплектацию фургона) с учетом субсидии для покупателей электромобилей. Более подробная информация о ценах и комплектациях, а также о сроках начала продаж будет опубликована дополнительно.