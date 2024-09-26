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"Нефтефлот" приступает к строительству двух пассажирских катамаранов

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская судоверфь "Нефтефлот" приступает к строительству двух пассажирских катамаранов по проекту Санкт-Петербургской компании "Форсс-Технологии", сообщает пресс-служба "Нефтефлота".

Фото: ЗАО "Нефтефлот"

Суда строятся по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в рамках госпрограммы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Цена контракта превышает 800 млн рублей. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику осенью 2025 года.

Судно катамаранного типа предназначено для перевозки пассажиров по внутренним водным путям, в морских прибрежных водах Российской Федерации и соответствует классу Российского Морского Регистра Судоходства. Его пассажировместимость составит около 300 человек. Судно длиной около 38 м, шириной около 9,5 оборудовано двумя двигателями по 400 кВт будет способно развивать скорость не менее 10 узлов.

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