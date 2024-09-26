Самарская судоверфь "Нефтефлот" приступает к строительству двух пассажирских катамаранов по проекту Санкт-Петербургской компании "Форсс-Технологии", сообщает пресс-служба "Нефтефлота".
Суда строятся по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в рамках госпрограммы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Цена контракта превышает 800 млн рублей. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику осенью 2025 года.
Судно катамаранного типа предназначено для перевозки пассажиров по внутренним водным путям, в морских прибрежных водах Российской Федерации и соответствует классу Российского Морского Регистра Судоходства. Его пассажировместимость составит около 300 человек. Судно длиной около 38 м, шириной около 9,5 оборудовано двумя двигателями по 400 кВт будет способно развивать скорость не менее 10 узлов.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.