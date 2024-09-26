Жительница Самары одолжила деньги фальшивой подруге из мессенджера

В Самаре телефонные мошенники обманули 56-летнюю женщину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшей в мессенджере написали якобы от имени ее знакомой. Фальшивая подруга сказала, что ей не хватает 3 тыс. руб., чтобы оплатить прием офтальмолога, и попросила одолжить ей эти деньги. При этом самарчанка не обратила внимание на то, что в диалоге не было предыдущей переписки со знакомой.

Через сутки после перевода денег потерпевшая решила узнать у подруги, все ли с ней в порядке, и выяснила, что та ничего не писала и не просила. Проверив диалог в мессенджере, самарчанка увидела, что писавший ей от имени знакомой пользователь удален из сети.