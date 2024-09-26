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Общество

"Тольяттиазот" присоединился к федеральному проекту "Профессионалитет"

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" предоставил возможность для прохождения стажировки специалистов в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет". Впервые в Самарской области студентами на предприятии стали педагоги среднего профессионального образования из республики Башкортостан.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Обучение, которое заняло пять дней, прошли 13 преподавателей различных колледжей, входящих в состав образовательно-производственного кластера "Салаватский индустриальный колледж". Специализации учащихся — "Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования", "Сварщик", "Оператор-наладчик", "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов". Для них была разработана специальная программа, основанная на производственных процессах ТОАЗа и состоящая из нескольких этапов.

Теоретическая часть включала в себя изучение компетенций в Центре подготовки и повышения квалификации кадров "Тольяттиазота" с помощью автоматизированной системы "ОЛИМПОКС". Практика состояла из экскурсии по основным локациям предприятия и стажировки на производстве под руководством наставников. Учитывая профиль специальностей педагогов, были выбраны цех по ремонту запорной арматуры и ремонтно-механический цех. Здесь они получили опыт работы на современном оборудовании.

Финальным этапом стажировки стала сдача демонстрационного экзамена. Полученные знания и навыки будут интегрированы в образовательные программы сузов.

Федеральный проект "Профессионалитет" — одна из инициатив в области социально-экономического развития России. Среди ключевых задач программы — повышение квалификации кадров работников среднего профессионального образования с помощью прохождения стажировки в организациях реального сектора экономики.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ": "Тольяттиазот" всегда живо откликается на инициативы, связанные с подготовкой квалифицированных кадров. Чтобы приблизить теоретический материал к реальному производству, преподаватели образовательных организаций сначала сами должны увидеть, как устроены технологические процессы. После практических занятий на предприятии им будет проще передавать свои знания будущим специалистам, а учебная программа станет более современной и эффективной.

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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