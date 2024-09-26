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Машиностроение Экономика и бизнес

Электрощит Самара на выставке "Сургут. Нефть и газ"

СУРГУТ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 — 27 сентября Электрощит Самара принимает участие в Международной специализированной технологической выставке "Сургут. Нефть и газ". Компания представляет образцы новейшего оборудования: комплексное предложение Акрон Холдинг для нефтяных месторождений и станцию управления погружными насосами серии СУ-СЭЩ.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Комплексное предложение Акрон Холдинг — это уникальное предложение "под ключ" от одного производителя. В его состав входят распределительные устройства, соответствующие самым современным российским и международным стандартам, энергоэффективные трансформаторы, станция управления погружными насосами СУ-СЭЩ для повышения добычи нефти. Благодаря инновационным функциям и надежной работе СУ-СЭЩ обеспечивает оптимальный режим работы скважины, демонстрируя высокий уровень производительности и экономии операционных затрат.

Станции управления серии СУ-СЭЩ предназначены для защиты, регулирования и управления погружными электроцентробежными насосами добычи нефти. СУ-СЭЩ обеспечивают работу с погружными электродвигателями ПЭД по ГОСТу 18058 или аналогичными, а также с погружными синхронными электродвигателями с постоянными магнитами (вентильными электродвигателями) номинальной мощностью от 22 до 1100 кВт. Номинальный ток на выходе станций управления СУ-СЭЩ — от 32 до 3200 А. В настоящее время это оборудование проходит опытно-промышленные испытания на нефтяных месторождениях.

Иван Мишакин, заместитель генерального директора по продажам Электрощит Самара: "Нефтегазовые компании — одни из основных заказчиков Электрощит Самара. Можно смело сказать, что практически все основные нефтегазовые месторождения в Российской Федерации были освоены, в том числе, с применением нашего оборудования. Участие в выставке "Сургут. Нефть и Газ — 2024" позволяет продемонстрировать комплексное предложение большему количеству наших действующих партнеров и представителям других компаний. Мы уверены, что наше решение "под ключ" — прекрасный инструмент для оптимизации их работы".

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