Электрощит Самара на выставке "Сургут. Нефть и газ"

25 — 27 сентября Электрощит Самара принимает участие в Международной специализированной технологической выставке "Сургут. Нефть и газ". Компания представляет образцы новейшего оборудования: комплексное предложение Акрон Холдинг для нефтяных месторождений и станцию управления погружными насосами серии СУ-СЭЩ.
Комплексное предложение Акрон Холдинг — это уникальное предложение "под ключ" от одного производителя. В его состав входят распределительные устройства, соответствующие самым современным российским и международным стандартам, энергоэффективные трансформаторы, станция управления погружными насосами СУ-СЭЩ для повышения добычи нефти. Благодаря инновационным функциям и надежной работе СУ-СЭЩ обеспечивает оптимальный режим работы скважины, демонстрируя высокий уровень производительности и экономии операционных затрат.
Станции управления серии СУ-СЭЩ предназначены для защиты, регулирования и управления погружными электроцентробежными насосами добычи нефти. СУ-СЭЩ обеспечивают работу с погружными электродвигателями ПЭД по ГОСТу 18058 или аналогичными, а также с погружными синхронными электродвигателями с постоянными магнитами (вентильными электродвигателями) номинальной мощностью от 22 до 1100 кВт. Номинальный ток на выходе станций управления СУ-СЭЩ — от 32 до 3200 А. В настоящее время это оборудование проходит опытно-промышленные испытания на нефтяных месторождениях.
Иван Мишакин, заместитель генерального директора по продажам Электрощит Самара: "Нефтегазовые компании — одни из основных заказчиков Электрощит Самара. Можно смело сказать, что практически все основные нефтегазовые месторождения в Российской Федерации были освоены, в том числе, с применением нашего оборудования. Участие в выставке "Сургут. Нефть и Газ — 2024" позволяет продемонстрировать комплексное предложение большему количеству наших действующих партнеров и представителям других компаний. Мы уверены, что наше решение "под ключ" — прекрасный инструмент для оптимизации их работы".
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.