16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
УФАС оштрафовало четыре газовые компании за отсутствие информации по ТО ВДГО В Самарской области возможны короткие помехи в телевещании из-за солнечного ветра Родителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе Общества "Знание" В Самаре откроется аллея "Отцы Космоса" В Курумоче появился арт-объект

Общество

Молодежь Самарской области научат создавать уникальные события

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области стартует проект "Мотор поколения", в котором примут участие около 2500 жителей региона. Ключевой частью проекта станут четыре выездных образовательных семинара, онлайн-сессии, в ходе которых участники научатся создавать актуальные мероприятия для молодежи.

Проект "Мотор поколения" является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области "Регион для молодых" в рамках национального проекта "Образование", который принят по решению президента РФ Владимира Путина и проводится при поддержке правительства Самарской области и Росмолодежи. Проект призван повысить качество организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики в Самарской области.

"Два года подряд наш регион становился победителем конкурса "Регион для молодых", который проводится по поручению президента России Владимира Путина. Наша комплексная программа направлена на всестороннюю поддержку молодежи региона: предоставление возможностей для самореализации, раскрытие творческого потенциала, поддержку семьи и, конечно, патриотическое воспитание молодежи региона. Проект "Мотор поколения" является частью программы и направлен на повышение квалификации сотрудников сферы государственной молодежной политики, а также повышение компетенций активистов молодежных организаций. Мы уверены, что проект позволит значительно повысить качество мероприятия для молодежи не только в крупных городах региона, но и в отдаленных деревнях и селах", - отметила руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Елена Кудашова.

В ходе проекта пройдут четыре выездных образовательных мероприятия. Участниками первого выезда станут специалисты и активисты "Движения Первых". Второй выезд примет сотрудников вузов и СПО, отвечающих за реализацию молодежной политики, и активистов студенческих объединений. На третьем выезде обучение проведут для руководителей и активистов клубов, молодежных объединений и общественных организаций, реализующих молодежную политику в муниципальных образованиях региона. Итоговый четвертый выезд примет руководителей и сотрудников муниципальных органов по делам молодежи и муниципальных учреждений, занимающихся реализацией государственной молодежной политики.

"Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия с молодыми людьми являются событийные мероприятия. Поэтому для сотрудников и активистов государственной молодежной политики особенно важно не просто владеть технологиями создания и проведения мероприятий, но и следить за самыми актуальными трендами в этой сфере. Наш проект предлагает участникам получить знания от ведущих экспертов в этой области, а также на практике опробовать полученные знания, используя консультации от специалистов", - рассказала руководитель проекта "Мотор поколения", руководитель Самарской региональной общественной организации "Центр поддержки инициатив" Екатерина Асташина.

Одной из отличительных особенностей проекта станет то, что участвовать в нем смогут только команды, состоящие из одного-двух сотрудников, работающих с молодежью по организации мероприятий, и трех-четырех активистов в возрасте от 14 до 35 лет. Такой подход позволит подойти к обучению, а в дальнейшем к организации мероприятий комплексно - и со стороны руководства, и со стороны активных участников.

Помимо образовательного выезда, для участников будут проводить онлайн-интенсивы, а в ходе практической работы каждая команда в своем городе, селе или образовательной организации проведет мероприятие, разработанное на выезде совместно с экспертами. По результатам проекта в Самарской области для молодежи региона будет проведено около 90 полезных событий.

Для руководителей и сотрудников в рамках проекта будут реализованы программа повышения квалификации "Эффективные технологии организации событий в сфере ГМП" и программа профессиональной переподготовки "Событийный менеджмент в системе государственной молодежной политики". По итогам прохождения обучения участники получат сертификаты и дипломы государственного образца. Для активистов проведут программу неформального образования, по итогам прохождения которой участники получат сертификат.

Уже открыта регистрация на первый выезд для сотрудников и активистов "Движения Первых", который пройдет с 6 по 9 октября 2024 года. Для участия в проекте руководитель команды может подать заявку по ссылке до 18:00 1 октября. Участвовать в проекте можно с 14 лет.

В Самарской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. По предложению главы региона Вячеслава Федорищева более 30 студентов самарских вузов проходят стажировку в региональных органах власти. Кроме того, проводится конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства региона, членов которого планируют приглашать также к участию в заседаниях регионального кабмина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6