Молодежь Самарской области научат создавать уникальные события

В Самарской области стартует проект "Мотор поколения", в котором примут участие около 2500 жителей региона. Ключевой частью проекта станут четыре выездных образовательных семинара, онлайн-сессии, в ходе которых участники научатся создавать актуальные мероприятия для молодежи.

Проект "Мотор поколения" является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области "Регион для молодых" в рамках национального проекта "Образование", который принят по решению президента РФ Владимира Путина и проводится при поддержке правительства Самарской области и Росмолодежи. Проект призван повысить качество организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики в Самарской области.

"Два года подряд наш регион становился победителем конкурса "Регион для молодых", который проводится по поручению президента России Владимира Путина. Наша комплексная программа направлена на всестороннюю поддержку молодежи региона: предоставление возможностей для самореализации, раскрытие творческого потенциала, поддержку семьи и, конечно, патриотическое воспитание молодежи региона. Проект "Мотор поколения" является частью программы и направлен на повышение квалификации сотрудников сферы государственной молодежной политики, а также повышение компетенций активистов молодежных организаций. Мы уверены, что проект позволит значительно повысить качество мероприятия для молодежи не только в крупных городах региона, но и в отдаленных деревнях и селах", - отметила руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Елена Кудашова.

В ходе проекта пройдут четыре выездных образовательных мероприятия. Участниками первого выезда станут специалисты и активисты "Движения Первых". Второй выезд примет сотрудников вузов и СПО, отвечающих за реализацию молодежной политики, и активистов студенческих объединений. На третьем выезде обучение проведут для руководителей и активистов клубов, молодежных объединений и общественных организаций, реализующих молодежную политику в муниципальных образованиях региона. Итоговый четвертый выезд примет руководителей и сотрудников муниципальных органов по делам молодежи и муниципальных учреждений, занимающихся реализацией государственной молодежной политики.

"Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия с молодыми людьми являются событийные мероприятия. Поэтому для сотрудников и активистов государственной молодежной политики особенно важно не просто владеть технологиями создания и проведения мероприятий, но и следить за самыми актуальными трендами в этой сфере. Наш проект предлагает участникам получить знания от ведущих экспертов в этой области, а также на практике опробовать полученные знания, используя консультации от специалистов", - рассказала руководитель проекта "Мотор поколения", руководитель Самарской региональной общественной организации "Центр поддержки инициатив" Екатерина Асташина.

Одной из отличительных особенностей проекта станет то, что участвовать в нем смогут только команды, состоящие из одного-двух сотрудников, работающих с молодежью по организации мероприятий, и трех-четырех активистов в возрасте от 14 до 35 лет. Такой подход позволит подойти к обучению, а в дальнейшем к организации мероприятий комплексно - и со стороны руководства, и со стороны активных участников.

Помимо образовательного выезда, для участников будут проводить онлайн-интенсивы, а в ходе практической работы каждая команда в своем городе, селе или образовательной организации проведет мероприятие, разработанное на выезде совместно с экспертами. По результатам проекта в Самарской области для молодежи региона будет проведено около 90 полезных событий.

Для руководителей и сотрудников в рамках проекта будут реализованы программа повышения квалификации "Эффективные технологии организации событий в сфере ГМП" и программа профессиональной переподготовки "Событийный менеджмент в системе государственной молодежной политики". По итогам прохождения обучения участники получат сертификаты и дипломы государственного образца. Для активистов проведут программу неформального образования, по итогам прохождения которой участники получат сертификат.

Уже открыта регистрация на первый выезд для сотрудников и активистов "Движения Первых", который пройдет с 6 по 9 октября 2024 года. Для участия в проекте руководитель команды может подать заявку по ссылке до 18:00 1 октября. Участвовать в проекте можно с 14 лет.

В Самарской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. По предложению главы региона Вячеслава Федорищева более 30 студентов самарских вузов проходят стажировку в региональных органах власти. Кроме того, проводится конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства региона, членов которого планируют приглашать также к участию в заседаниях регионального кабмина.