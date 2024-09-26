В регионе начал работу "Молодежный центр проектов Самарской области"

В регионе начал работу проект "Молодежный центр проектов Самарской области", нацеленный на развитие компетенций по социальному проектированию у молодых людей. Участников ждут акселератор социальных проектов, консультационная лаборатория и форум по социальному проектированию.

Проект "Молодежный центр проектов Самарской области" реализуется в Самарской области благодаря победе региона в 2023 г. на конкурсе "Регион для молодых", который проводился по поручению президента Российской Федерации. Проект является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.

"Мы живем в уникальное время, когда у каждого из нас есть возможность активно участвовать в изменении окружающего мира к лучшему. Проект "Молодежный центр проектов Самарской области" предоставляет прекрасную возможность реализовать свои идеи и сделать вклад в развитие нашего региона. Здесь вы сможете получить необходимые знания и навыки, которые помогут вам создавать социальные проекты и программы, направленные на решение актуальных проблем общества, и стать победителем грантовых конкурсов. Опытные сотрудники центра, эксперты и амбассадоры ресурса "Росмолодежь.Гранты" от региона смогут комплексно помочь в решение трудностей, которые возникают у молодых людей при заполнении заявки на конкурсы, и в целом ответить на их вопросы по социальному проектированию. Мы уверены, что именно молодежь служит двигателем перемен!" - рассказала руководитель проекта "Молодежный центр проектов Самарской области", заместитель руководителя центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики СО, координатор "Росмолодежь.Гранты" в Самарской области Виктория Хоркина.

Проект разделен на три блока.

1. Акселератор социальных проектов - выездные мероприятия на территории Самарской области с экспертами и специалистами проекта. В рамках события участники смогут не только узнать о проектной деятельности, но и придумать первые проектные инициативы вместе с экспертами "Росмолодежь.Гранты", а в дальнейшем при поддержке Центра подаваться на грантовые конкурсы.

2. Консультационная лаборатория - мероприятия, которые помогут повысить уровень знаний в проектной деятельности. Формат мероприятия позволит встретиться с экспертами, получить консультации по проектам, проработать идеи и обсудить все актуальные вопросы для потенциальных грантополучателей и тех, кто уже развивается в проектной деятельности.

3. Форум по социальному проектированию - событие, в рамках которого будут подведены итоги проектной деятельности в регионе, поставлены новые цели и направления работы.

Первый блок проекта стартовал недавно. В его рамках прошли три акселератора (18, 20 и 23 сентября). В строительно-энергетическом колледже, Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна, а также в Самарском торгово-экономическом колледже более чем 150 студентов познакомились с основами социального проектирования и приняли участие в интерактивной игре, которая в легком формате знакомит со всеми этапами реализации своей самой смелой идеи.

К сообществу молодых людей, которые хотят реализовывать свои идеи, можно присоединиться в группе сети "ВКонтакте".