Директор гандбольного клуба "Лада" Антон Анташев привился от гриппа

В Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 прошли вакцинацию от гриппа порядка 42 тыс. человек. В их числе и директор гандбольного клуба "Лада" Антон Анташев.

"Почему решил прививаться? Это здоровье мое и окружающих меня людей. Практически все наши сотрудники и команда вакцинируются, если нет медицинских противопоказаний. Не хотелось бы заболеть и оказаться в больнице с тяжелой формой пневмонии. Да и сама прививка занимает очень мало времени", — поделился Антон Анташев.

Обезопасить себя и своих близких можно и непосредственно на работе. Для этого специалисты Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 организуют выездную вакцинацию в коллективы — школы, детские сады, комбинаты питания, торговые центры.

"В нашей поликлинике 289 тысяч прикрепленного населения, из них 178 тысяч подлежат вакцинации. Мы уже привили порядка 25% пациентов и планируем еще привить более 40%. Это поможет сформировать коллективный иммунитет и защитить население", — отметил врач-эпидемиолог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рафаиль Гизятулов.

Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлено 1,2 млн доз вакцин от гриппа, ожидается еще поставка более 750 тыс. доз. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах, можно на интерактивной карте сайта областного минздрава. Всего же прививки от гриппа сделали более 480 тыс. жителей Самарской области.