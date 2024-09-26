Директор гандбольного клуба "Лада" Антон Анташев привился от гриппа

В Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 прошли вакцинацию от гриппа порядка 42 тыс. человек. В их числе и директор гандбольного клуба "Лада" Антон Анташев.
"Почему решил прививаться? Это здоровье мое и окружающих меня людей. Практически все наши сотрудники и команда вакцинируются, если нет медицинских противопоказаний. Не хотелось бы заболеть и оказаться в больнице с тяжелой формой пневмонии. Да и сама прививка занимает очень мало времени", — поделился Антон Анташев.
Обезопасить себя и своих близких можно и непосредственно на работе. Для этого специалисты Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 организуют выездную вакцинацию в коллективы — школы, детские сады, комбинаты питания, торговые центры.
"В нашей поликлинике 289 тысяч прикрепленного населения, из них 178 тысяч подлежат вакцинации. Мы уже привили порядка 25% пациентов и планируем еще привить более 40%. Это поможет сформировать коллективный иммунитет и защитить население", — отметил врач-эпидемиолог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рафаиль Гизятулов.
Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлено 1,2 млн доз вакцин от гриппа, ожидается еще поставка более 750 тыс. доз. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах, можно на интерактивной карте сайта областного минздрава. Всего же прививки от гриппа сделали более 480 тыс. жителей Самарской области.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас