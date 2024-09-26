Самарец пойдет под суд за жестокое избиение жены

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, в августе 2023 г. пьяный мужчина ударил гражданскую жену. Женщина получила тяжкие травмы - черепно-мозговую травму и множественные переломы костей лица.
Уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек