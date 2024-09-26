Жителя Тольятти будут судить за незаконную торговлю "табачкой"

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело 28-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной торговле табачными изделиями. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в январе 2023 г. мужчина, не являвшийся предпринимателем, незаконно приобрел немаркированную продукцию и хранил ее в гараже для дальнейшей продажи. При задержании у подозреваемого изъяли более 29 тыс. пачек сигарет, общей стоимостью более 3,5 млн рублей.