Жителя Тольятти будут судить за незаконную торговлю "табачкой"

В Автозаводский районный суд Тольятти отправили уголовное дело 28-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной торговле табачными изделиями. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в январе 2023 г. мужчина, не являвшийся предпринимателем, незаконно приобрел немаркированную продукцию и хранил ее в гараже для дальнейшей продажи. При задержании у подозреваемого изъяли более 29 тыс. пачек сигарет, общей стоимостью более 3,5 млн рублей.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек