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Культура

В Самаре пройдет творческая мастерская для молодых хореографов под руководством Илзе Лиепа

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 сентября, в 10:00 на базе Самарского государственного института культуры (ул. Фрунзе, 167) стартует Творческая мастерская молодых хореографов. Событие реализуется в рамках Фестиваля народной артистки России Илзе Лиепа "Русский балет навсегда" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль "Русский балет навсегда" дает возможность талантливой молодежи заявить о себе, а также создать оригинальные произведения в классическом, неоклассическом и современном направлениях танцевального искусства. Признанные мастера и команда проекта открывают новые имена среди молодых хореографов и представляют их работы зрителям в разных регионах России.

В результате конкурсного отбора были отобраны 16 участников Творческой мастерской. В ближайшее время их ждут теория и практика, лекции, просмотры спектаклей, дискуссии. Об особенностях и направлениях современного танца, о классическом наследии балетного театра расскажет историк балетного театра и критик, преподаватель МГАХ и РАТИ ГИТИС Виолета Майниеце. Работе хореографов с музыкальным материалом посвящены встречи с балетоведом Яниной Гуровой и танцевальным критиком, исследователем современного танца Светланой Улановской. Фильм-балет "Жар-птица" разберет с участниками народный артист России Андрис Лиепа. Балетмейстерские практикумы в рамках творческой мастерской проведут заслуженный артист России, главный балетмейстер Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича Юрий Бурлака, заслуженная артистка РФ, хореограф, педагог Марианна Рыжкина и режиссёр, хореограф, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович.

По итогам работы в Самаре экспертный совет выберет семь молодых хореографов, которые продолжат работать в программе Фестиваля "Русский балет навсегда". Под руководством мастеров они поставят хореографические номера для спектаклей "Чайковский и фон Мекк. Па-де-де" и "Дягилев. Балет. Новый век". Показ первого из них состоится уже в ноябре на сцене Астраханского Государственного Театра Оперы и Балета.

 

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