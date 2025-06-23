За неделю полицейские обнаружили восемь мигрантов-нарушителей

В Самарской области сотрудники полиции проводят миграционные рейды. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
За неделю, с 16 по 23 июня, правоохранители проверяли тепличные комплексы. Они проверили 76 иностранцев, из которых восемь привлекли к административной ответственности за работу без необходимых документов.
Всего полицейские провели 142 проверочных мероприятия, выявили 519 административных правонарушений, собрали 42 материала, возбудили 11 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная регистрация мигрантов").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.