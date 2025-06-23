За неделю полицейские обнаружили восемь мигрантов-нарушителей

В Самарской области сотрудники полиции проводят миграционные рейды. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

За неделю, с 16 по 23 июня, правоохранители проверяли тепличные комплексы. Они проверили 76 иностранцев, из которых восемь привлекли к административной ответственности за работу без необходимых документов.

Всего полицейские провели 142 проверочных мероприятия, выявили 519 административных правонарушений, собрали 42 материала, возбудили 11 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная регистрация мигрантов").