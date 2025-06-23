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Происшествия

За неделю полицейские обнаружили восемь мигрантов-нарушителей

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудники полиции проводят миграционные рейды. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

За неделю, с 16 по 23 июня, правоохранители проверяли тепличные комплексы. Они проверили 76 иностранцев, из которых восемь привлекли к административной ответственности за работу без необходимых документов.

Всего полицейские провели 142 проверочных мероприятия, выявили 519 административных правонарушений, собрали 42 материала, возбудили 11 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная регистрация мигрантов").

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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