"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за первую половину сентября

За период с 6 сентября по 19 сентября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 63 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 450 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила 8,5 миллионов рублей. Страховой случай произошел во Владимирской области: полностью сгорел застрахованный дом в результате короткого замыкания. "Ингосстрах" после предоставления всех необходимых документов выплатил клиенту возмещение в размере полной страховой суммы.

Еще один страховой случай произошел в Ярославской области — проблемы с проводкой привели к возгоранию трактира. Застрахованное имущество было полностью уничтожено. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 6,5 миллионов рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование имущества от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Страховщик предлагает готовые страховые полисы, а также дает возможность настроить полис самостоятельно, включив необходимые риски. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.