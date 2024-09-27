Поймать удачу: в ВСК продолжается конкурсная борьба среди агентов за автомобили

Страховой Дом ВСК подарит 7 автомобилей агентам и агентам-кураторам за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.

До конца декабря агенты и кураторы Страхового Дома ВСК принимают участие в конкурсе "Звезда удачи", в рамках которого могут получить новые автомобили Haval Jolion New белого цвета. По условиям, ВСК начисляет участникам баллы за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.

Автомобили компанией уже закуплены и дожидаются своих будущих владельцев

На сегодняшний день конкурсные баллы получили свыше 8,8 тысяч- страховых агентов ВСК. Активнее всего включились в конкурсную гонку агенты в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Ижевске, Твери и Ярославле.

Каждый агент может отслеживать свои результаты по конкурсу в Личном кабинете агента (ЛКА).

"Для участия в конкурсе не важен стаж работы агентом ВСК. Условия участия равны для всех агентов компании, включая новичков — продать полисы по продуктам на определенную сумму", — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.

Конкурс "Звезда удачи" проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с марта по декабрь 2024 года. Агенты, набравшие определенные баллы за продажи полисов, могут выиграть главный приз — автомобиль.

Всего ВСК вручит 6 автомобилей победителям финала конкурса среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов — за привлечение новых активных продавцов.

Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.

В конкурсе могут принимать участие агенты вне зависимости от стажа работы.