Поймать удачу: в ВСК продолжается конкурсная борьба среди агентов за автомобили

Страховой Дом ВСК подарит 7 автомобилей агентам и агентам-кураторам за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.
До конца декабря агенты и кураторы Страхового Дома ВСК принимают участие в конкурсе "Звезда удачи", в рамках которого могут получить новые автомобили Haval Jolion New белого цвета. По условиям, ВСК начисляет участникам баллы за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.
Автомобили компанией уже закуплены и дожидаются своих будущих владельцев
На сегодняшний день конкурсные баллы получили свыше 8,8 тысяч- страховых агентов ВСК. Активнее всего включились в конкурсную гонку агенты в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Ижевске, Твери и Ярославле.
Каждый агент может отслеживать свои результаты по конкурсу в Личном кабинете агента (ЛКА).
"Для участия в конкурсе не важен стаж работы агентом ВСК. Условия участия равны для всех агентов компании, включая новичков — продать полисы по продуктам на определенную сумму", — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.
Конкурс "Звезда удачи" проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с марта по декабрь 2024 года. Агенты, набравшие определенные баллы за продажи полисов, могут выиграть главный приз — автомобиль.
Всего ВСК вручит 6 автомобилей победителям финала конкурса среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов — за привлечение новых активных продавцов.
Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.
В конкурсе могут принимать участие агенты вне зависимости от стажа работы.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.