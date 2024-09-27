Диана Шнайдер одержала уверенную победу во втором круге турнира в Пекине

Уроженка Тольятти, 16-я ракетка мира Диана Шнайдер и американка Софья Кенин встретились на корте в Пекине. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 8 минут. Тольяттинка выполнила семь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кенин одна подача навылет, столько же двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из трех.

В третьем круге турнира в Пекине Шнайдер встретится с победительницей встречи между 31-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх и американской теннисисткой Алисией Паркс (128-я в рейтинге WTA).