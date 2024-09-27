Всемирный день туризма: экологи рассказали о правилах отдыха на природе

Турпоток на территории Самарской области в первом полугодии 2024 г. составил 2,35 млн человек. Среди природных достопримечательностей популярен не только нацпарк "Самарская Лука", но и особо охраняемые природные территории регионального значения. Всего в Самарской области их 211. Каждый может свободно посещать памятники природы, но ключевое — туризм не должен вредить экосистемам.

На ООПТ действует ряд правил, который должен соблюдать каждый посетитель. Для обозначения охраняемой зоны и предупреждения туристов министерство ведет плановую работу по обновлению информации на территории памятников природы.

"В этом году мы устанавливаем 80 новых аншлагов и 32 информационных стенда. Они содержат всю информацию, которую должен знать посетитель: о режиме охраны особо охраняемой природной территории, о запретах, о видах растений и животных, которые подлежат особой охране. Такую работу будем продолжать и в дальнейшем", — объясняет руководитель региональной экологической политики минлесхоза Андрей Ардаков.

Прежде всего, по особо охраняемым природным территориям нельзя передвигаться на транспорте, только пешком. На просторах памятников природы координаторы режима ООПТ останавливают нарушителей, объясняют правила нахождения и предлагают оставить автомобиль за пределами памятника природы. Многие понимают, но встречаются и несознательные люди. В таком случае координаторы фиксируют транспортное средство, его местонахождение и направляют информацию в экологический надзор, чтобы привлечь к ответственности. За каждое нарушение режима жителям грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей.

"Работа не из легких. Бывает, нарушители едут наперерез, не желая ничего слушать, кто-то вступает в конфликты, рискующие дойти до уголовной статьи, кто-то пытается обхитрить и все-таки проехать. Каждую неделю шлагбаумы подвергаются попыткам их сломать, и каждую же неделю силами координаторов они ремонтируются", — рассказывает природоохранный биолог Алексей Паженков.

Популярность экскурсий по необычным природным местам губернии продолжает расти. Вместе с тем растет и нагрузка на экосистему территорий. К примеру, памятник природы "Рачейские скалы" за один выходной день посещают около 800 человек. Вместе с почвенным покровом уничтожаются и растения, обитающие на нем. Координаторы режима отмечают, что туристы даже в организованных группах разбредаются по территории и в погоне за яркими фотографиями залезают на каждый камень, сдирая мохово-лишайниковый покров. К сожалению, на самых популярных участках сейчас уже не встретишь краснокнижных папоротников.

"Министерством сейчас проводится работа по определению рекреационной емкости особо охраняемых природных территорий, то есть допустимой нагрузки. В результате мы получим объективные данные о том, сколько человек может находиться на памятниках природы без нанесения вреда ценным видам растений и животных. Все данные передадим в минтуризма для организации и регулирования туристических маршрутов с учетом полученных результатов", — добавил Андрей Ардаков.