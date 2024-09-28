Мужчина из Тольятти пытался заработать денег для детей на игровом сервисе и потерял 15 тыс. рублей

30-летний житель Ставропольского района, являющийся отцом-одиночкой, решил подзаработать немного денег. Мужчина, искав подработку, наткнулся в сети Интернет на сайт быстрого заработка с помощью игрового сервиса с выводом денег.
Молодой отец зарегистрировался на сайте, введя свои личные данные и положил на счет 1 тыс. руб. и после нескольких попыток игры высветилось уведомления выигрыша 100 тыс. рублей. Спустя некоторое время мужчине поступил звонок якобы от администратора сервиса и попросил мужчину продиктовать данные своей банковской карты для перевода выигрыша.
Доверчивый ставрополец продиктовал все, что попросил мошенник и ждал своих денег. Однако вместо выигрыша, со счета потерпевшего произошло списание в размере 15 тыс. руб., которые тот хотел потратить на семейные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек