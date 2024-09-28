16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Челно-Вершинском районе мужчина отправится под суд за сбор марихуаны на пустыре Мужчина из Тольятти пытался заработать денег для детей на игровом сервисе и потерял 15 тыс. рублей Полицейский Ефанов подпал в Самаре под уголовное дело из-за вывоза алкоголя со склада "Грешу и каюсь": в Самаре директора школы заподозрили в хищении почти миллиона Дело певца Шарлота передано в суд

Преступления Происшествия

Мужчина из Тольятти пытался заработать денег для детей на игровом сервисе и потерял 15 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30-летний житель Ставропольского района, являющийся отцом-одиночкой, решил подзаработать немного денег. Мужчина, искав подработку, наткнулся в сети Интернет на сайт быстрого заработка с помощью игрового сервиса с выводом денег.

Молодой отец зарегистрировался на сайте, введя свои личные данные и положил на счет 1 тыс. руб. и после нескольких попыток игры высветилось уведомления выигрыша 100 тыс. рублей. Спустя некоторое время мужчине поступил звонок якобы от администратора сервиса и попросил мужчину продиктовать данные своей банковской карты для перевода выигрыша.

Доверчивый ставрополец продиктовал все, что попросил мошенник и ждал своих денег. Однако вместо выигрыша, со счета потерпевшего произошло списание в размере 15 тыс. руб., которые тот хотел потратить на семейные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6