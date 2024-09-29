Тольяттинка лишилась 60 тыс. руб., поверив телефонным мошенникам

В Тольятти 59-летняя женщина, работающая поваром, стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником оптовой продуктовой базы и сказал, что ее руководитель заказал продукты, а повар должна оплатить доставку. Мужчина сказал, что женщине придет СМС с кодом, и когда она назовет этот код ему, со счета автоматически спишется нужная сумма. Потерпевшая выполнила инструкцию и тут же лишилась 60 тыс. рублей.

Когда вечером курьер так и не доставил товар, женщина позвонила директору и выяснила, что никакого заказа продуктов не было.