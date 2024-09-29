Житель Самарской области обокрал приятеля, попросившего его подвезти

В Ставропольском районе Самарской области 37-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в середине сентября 44-летний нетрезвый знакомый попросил подозреваемого отвезти его в город. Мужчина согласился. Пока приятель собирался, автомобилист пил чай на кухне и забрал себе найденные 100 тыс. рублей. Потерпевший заметил пропажу, когда вернулся домой.

Когда подозреваемого задержали, он заявил, что деньги взял якобы за ранее выполненный совместный заказ.