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Преступления Происшествия

Житель Самарской области обокрал приятеля, попросившего его подвезти

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе Самарской области 37-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в середине сентября 44-летний нетрезвый знакомый попросил подозреваемого отвезти его в город. Мужчина согласился. Пока приятель собирался, автомобилист пил чай на кухне и забрал себе найденные 100 тыс. рублей. Потерпевший заметил пропажу, когда вернулся домой.

Когда подозреваемого задержали, он заявил, что деньги взял якобы за ранее выполненный совместный заказ.

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