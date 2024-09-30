Замначальника УМВД Тольятти стал борец с наркотиками Вячеслав Тишин

Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Тольятти. Его данные уже исчезли с сайта ГУ МВД региона. Также информацию подтвердили Волга Ньюс в ведомстве.
Тишин занимал прошлую должность с конца 2019 года. До этого он трудился заместителем начальника управления уголовного розыска ГУ МВД — руководителем отдела раскрытия имущественных преступлений.
Известно, что карьеру Тишин начинал в транспортной полиции в 1996 году. В 2004 году он окончил Самарский юридический институт ФСИН России по специальности "юриспруденция". В 2018 получил образование в Академии управления МВД России, получил степень магистра и специальность менеджера.
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Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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