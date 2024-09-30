Замначальника УМВД Тольятти стал борец с наркотиками Вячеслав Тишин

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Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Тольятти. Его данные уже исчезли с сайта ГУ МВД региона. Также информацию подтвердили Волга Ньюс в ведомстве.