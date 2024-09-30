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Общество

Замначальника УМВД Тольятти стал борец с наркотиками Вячеслав Тишин

ТОЛЬЯТТИ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Тольятти. Его данные уже исчезли с сайта ГУ МВД региона. Также информацию подтвердили Волга Ньюс в ведомстве.

Тишин занимал прошлую должность с конца 2019 года. До этого он трудился заместителем начальника управления уголовного розыска ГУ МВД — руководителем отдела раскрытия имущественных преступлений.

Известно, что карьеру Тишин начинал в транспортной полиции в 1996 году. В 2004 году он окончил Самарский юридический институт ФСИН России по специальности "юриспруденция". В 2018 получил образование в Академии управления МВД России, получил степень магистра и специальность менеджера.

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