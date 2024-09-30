Пятеро самарцев "помогали" мигрантам сдавать экзамены по русскому языку

В Самаре закончилось расследование уголовного дела пяти местных жителей, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, предполагаемые злоумышленники за деньги помогали сдавать экзамены по истории России, основам законодательства РФ и русскому языку иностранцам, которые фактически не владели русским языком. В результате мигранты незаконно получали право дольше оставаться на территории страны.
Уголовное дело направлено в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек