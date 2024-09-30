В Самаре возбудят уголовное дело о стрельбе в общественного активиста

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на участника СВО в Самаре.
Ранее в телеграм-канале появилась информация о том, что в сентябре в Самаре мужчина неславянской внешности стрелял из травматического пистолета в общественного активиста, являющегося участником СВО.
Теперь и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области должен будет представить доклад о результатах расследования.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек