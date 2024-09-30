В Самаре возбудят уголовное дело о стрельбе в общественного активиста

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на участника СВО в Самаре.

Ранее в телеграм-канале появилась информация о том, что в сентябре в Самаре мужчина неславянской внешности стрелял из травматического пистолета в общественного активиста, являющегося участником СВО.

Теперь и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области должен будет представить доклад о результатах расследования.