Кто спасёт планету через 30 лет: к старту сериала "Подростки в космосе" Wink.ru представляет захватывающий трейлер

Премьера научно-фантастического детектива "Подростки в космосе" (18+) в онлайн-кинотеатре Wink.ru состоится уже 3 октября. Сериал от создателей молодежного хита "Трудные подростки" расскажет историю из недалекого будущего, в котором команде молодых ребят предстоит спасти Землю от экологической катастрофы. Новые серии проекта будут выходить в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) по четвергам.

Восьмисерийный детектив пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Комбинация", "Балет", "‎Библиотекарь"‎ и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

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Фото со съемок (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Создатели проекта вдохновлялись классикой советской кинофантастики, а также внимательно изучали современное художественное и документальное кино о космических миссиях.

Екатерина Матвиенко, креативный продюсер сериала:

"Мы пересматривали советские фильмы "Москва — Кассиопея" и "Отроки во Вселенной", оскароносную фантастическую драму "Интерстеллар", а также художественно-документальный телесериал National Geographic "Марс" о создании человеческого поселения на Марсе. Многое почерпнули из современной научно-фантастической литературы для молодежи. Должна сказать, что есть еще одно очень известное произведение советской литературы, которым мы вдохновились, но я не буду его называть, так как это может стать спойлером. А мне бы хотелось, чтобы зрители смотрели и выдвигали свои гипотезы".

События в сериале развиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?