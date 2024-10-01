Более 2,1 миллиона клиентов: "Ингосстрах" подвел итоги полугодия по ДМС

По данным "Ингосстраха", в первом полугодии 2024 года количество застрахованных в компании по ДМС выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас полис ДМС от "Ингосстраха" имеют более 2,1 миллиона человек.

В основном клиенты "Ингосстраха" по ДМС — это сотрудники крупных компаний, застрахованные в рамках корпоративных контрактов. Однако каждый год увеличивается количество страхователей — физических лиц, заключивших договор с "Ингосстрахом": по итогам первых 6 месяцев 2024 года количество таких клиентов составило 130 тысяч человек, что на 30% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

В течение всего полугодия "Ингосстрах" постоянно улучшал организацию медицинской помощи для своих клиентов. За первое полугодие текущего года в медицинский контакт-центр компании поступило более 1,4 миллиона обращений от застрахованных, из них 56% получено через цифровые каналы — мобильное приложение IngoMobile, личный кабинет застрахованного на сайте компании, чаты в мобильном приложении и социальных сетях. Организация плановой медицинской помощи занимает один день, а экстренная помощь организовывается немедленно после обращения клиента в медицинский контакт-центр.

Количество консультаций в "Виртуальной клинике" растет в среднем на 10% в месяц. В прошедшем периоде был расширен функционал сервиса — теперь нашим клиентам доступны консультации нутрициолога, клинического психолога. Помимо этого, маленькие застрахованные теперь могут проконсультироваться у детского психолога — консультации для детей от года проводятся в присутствии родителей, дети от 14 лет могут присутствовать на консультации самостоятельно.

"Результаты первого полугодия 2024 года демонстрируют, что все больше клиентов доверяют "Ингосстраху" самое дорогое — заботу о своем здоровье и здоровье своей семьи, ведь количество застрахованных уже превысило 2,1 миллиона! Мы признательны за оказанное доверие и будем продолжать работу, чтобы обеспечить лучший сервис для наших застрахованных", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

"Прошедшее полугодие мы посвятили совершенствованию процессов организации медицинской помощи — к примеру, был дополнен функционал сервиса "Виртуальная клиника" — теперь застрахованным доступны консультации специалиста нутрициолога и расширены возможности психологической помощи в рамках сервиса. Приятно отметить, что врачи "Виртуальной клиники" часто выступают экспертами в СМИ, делясь знаниями по волнующим аудиторию вопросам, связанным со здоровьем", — добавила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха".