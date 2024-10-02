В Самарской области заработная плата за год выросла более чем на 14%

По данным портала "Работа России", в августе 2023 года средняя зарплата по вакансиям составляла 43,1 тыс. рублей, а в августе 2024 года — уже 49,2 тыс. рублей. Увеличение заработной платы отмечено почти во всех отраслях региональной экономики, особенно в сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и производстве.
Особенно заметно вырос доход у каменщиков: он увеличился на 78,8 тыс. и достиг 104,1 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей теперь получают и бетонщики, их зарплаты выросли на 11 тыс. На 16,7 тыс. поднялась зарплата самарских агрономов, теперь она составляет в среднем 47,6 тыс. рублей.
"Предприятия Самарской области нуждаются в работниках, поэтому они увеличивают заработную плату по вакансиям. Это позволяет им быть более привлекательными для соискателей и успешно конкурировать за квалифицированных специалистов", — отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.
Сейчас в Самарской области доступно более 45 тыс. вакансий. Ознакомиться с ними можно на портале "Работа России".
Последние комментарии
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.