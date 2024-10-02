В Самарской области заработная плата за год выросла более чем на 14%

По данным портала "Работа России", в августе 2023 года средняя зарплата по вакансиям составляла 43,1 тыс. рублей, а в августе 2024 года — уже 49,2 тыс. рублей. Увеличение заработной платы отмечено почти во всех отраслях региональной экономики, особенно в сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении и производстве.

Особенно заметно вырос доход у каменщиков: он увеличился на 78,8 тыс. и достиг 104,1 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей теперь получают и бетонщики, их зарплаты выросли на 11 тыс. На 16,7 тыс. поднялась зарплата самарских агрономов, теперь она составляет в среднем 47,6 тыс. рублей.

"Предприятия Самарской области нуждаются в работниках, поэтому они увеличивают заработную плату по вакансиям. Это позволяет им быть более привлекательными для соискателей и успешно конкурировать за квалифицированных специалистов", — отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Сейчас в Самарской области доступно более 45 тыс. вакансий. Ознакомиться с ними можно на портале "Работа России".