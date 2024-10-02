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Происшествия

Движение по ж/д мосту в районе Кинеля восстановлено

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 октября, в 8:29, восстановили движение по железнодорожному мосту через реку Самара на 1136 км перегона Безенчук — Кинель КбшЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Напомним, 28 сентября на железнодорожном мосту в районе Кинеля (1136 км) из-за вмешательства посторонних лиц произошло повреждение "островков безопасности". Движение грузовых поездов на 94 км — 103 км временно приостановили.

В восстановительных работах участвовали более 200 работников КбшЖД.

Правоохранители полагают, что "произошел акт незаконного вмешательства". Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ ("Диверсия").

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