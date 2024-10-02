Движение по ж/д мосту в районе Кинеля восстановлено

В среду, 2 октября, в 8:29, восстановили движение по железнодорожному мосту через реку Самара на 1136 км перегона Безенчук — Кинель КбшЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Напомним, 28 сентября на железнодорожном мосту в районе Кинеля (1136 км) из-за вмешательства посторонних лиц произошло повреждение "островков безопасности". Движение грузовых поездов на 94 км — 103 км временно приостановили.
В восстановительных работах участвовали более 200 работников КбшЖД.
Правоохранители полагают, что "произошел акт незаконного вмешательства". Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ ("Диверсия").
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.