Движение по ж/д мосту в районе Кинеля восстановлено

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В среду, 2 октября, в 8:29, восстановили движение по железнодорожному мосту через реку Самара на 1136 км перегона Безенчук — Кинель КбшЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.