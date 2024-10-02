В четырех районах области временно отключат свет 3 и 4 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

03.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

03.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

03.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

03.10.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

03.10.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Александровка

03.10.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

03.10.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

03.10.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

03.10.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

03.10.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

04.10.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

04.10.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Тенеево

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.