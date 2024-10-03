Заинтересовавшие самарцев круги в небе оставил самолет Анаталья — Казань

Утром 3 октября в соцсетях появились фотографии, снятые самарцами в районе поселков Прибрежный и Курумоч. На фото многочисленные круги, оставленные в небе, предположительно, самолетом, словно он ждал своей очереди на посадку в аэропорту или сжигал топливо для нештатной посадки.

Ситуацию с кругами в небе корреспонденту Волга Ньюс прокомментировали в Куйбышевской транспортной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, сегодня были введены ограничения полетов в аэропорту Казани. В связи с этим два рейса сели на запасном аэродроме Курумоч в Самаре.

"Данные следы образовались от воздушного судна следовавшего сообщением Анталия — Казань. Воздушное судно прибыло на запасной аэродром Курумоч, но в связи со снятием ограничений по полетам в аэропорту Казани, посадку в Курумоч не осуществило и убыло в пункт назначения", — пояснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

