Заинтересовавшие самарцев круги в небе оставил самолет Анаталья — Казань

Утром 3 октября в соцсетях появились фотографии, снятые самарцами в районе поселков Прибрежный и Курумоч. На фото многочисленные круги, оставленные в небе, предположительно, самолетом, словно он ждал своей очереди на посадку в аэропорту или сжигал топливо для нештатной посадки.
Ситуацию с кругами в небе корреспонденту Волга Ньюс прокомментировали в Куйбышевской транспортной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, сегодня были введены ограничения полетов в аэропорту Казани. В связи с этим два рейса сели на запасном аэродроме Курумоч в Самаре.
"Данные следы образовались от воздушного судна следовавшего сообщением Анталия — Казань. Воздушное судно прибыло на запасной аэродром Курумоч, но в связи со снятием ограничений по полетам в аэропорту Казани, посадку в Курумоч не осуществило и убыло в пункт назначения", — пояснили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.