Пятеро молодых тольяттинцев отправятся в колонию за разбойное нападение на прохожих

В Тольятти суд вынес приговор по делу пяти человек, которых обвиняли в разбойном нападении. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2023 г. безработные местные жители 24, 22, 21 и 19 лет под надуманным предлогом задержания наркосбытчиков напали на двух мужчин, выходивших из леса на ул. Жукова. Молодые люди их избили, угрожали и требовали отдать деньги. В итоге потерпевшие лишились телефонов и денег.

В зависимости от роли каждого суд приговорил налетчиков к срокам от трех с половиной до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.