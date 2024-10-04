Крупные банки вновь повышают ставки по вкладам

ВТБ объявил о повышении ставок по своим вкладам. Одновременно такой же шаг сделали Сбер и Газпромбанк — следует из сообщений кредитных организаций.

Сбер улучшил условия для премиальных клиентов, а также запустил новый вклад для клиентов уровня "Сберпервый" с повышенными ставками до 16,5% на сроке три месяца", — указано в сообщении банка.

Газпромбанк повысил ставки по вкладам на сроках 3, 4, 6 и 7 месяцев. Так, повышенную доходность теперь можно зафиксировать и на коротких сроках размещения — от 19,8% до 20,5% годовых с учетом надбавок. Ставка по накопительному счету повышена до 17% годовых на сумму минимального остатка на счете.

ВТБ же сообщил сразу о повышении ставок как по вкладам в рублях, так и юанях. Кроме того, банк улучшил условия по накопительному счету. "По краткосрочным депозитам (три-шесть месяцев) в рублях рост ставок составил до 1,6 п. п., в китайских юанях на всех сроках привлечения до 2,8 п. п., по накопительному счету в рублях — базовая ставка увеличена на 3 п. п. на ежедневный и 4 п. п. на минимальный остаток", — говорится в сообщении ВТБ.

Теперь максимальная доходность по вкладам в ВТБ составляет 21%. При этом по накопительному счету максимальная ставка будет 20% для новых клиентов и 18% — для остальных. В юанях максимальная ставка 8%.

"В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений и максимизируют прибыль. Поэтому мы входим в новое ралли повышения ставок по всем рублевым и юаневым продуктам. На рынке время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений", — прокомментировал тенденции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова приводятся в сообщении банка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на октябрьском заседании совета директоров. В сентябре ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых, указывая, что текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7%.