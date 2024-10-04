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Энергетики "Т Плюс" рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" приняли участие во II Межрегиональном форуме-выставке "Комфортная городская среда". Здесь они рассказали о возможностях профессионального роста студентам средних специальных учебных заведений Самары.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Так, выпускник строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева, технический директор - главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин поделился личным опытом карьерного роста, рассказал о специфике работы на современном энергетическом объекте, озвучил ряд вакансий, которые на данный момент актуальны на производстве.

В свою очередь, начальник управления подбора и адаптации персонала Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Елена Васильева заметила, что в наши дни у целеустремленных выпускников профильных учреждений заметно расширились карьерные возможности: "Если раньше сотрудник энергокомпании проходил путь от рядового специалиста до руководителя в среднем за 20 лет, то сегодня аналогичный рост можно продемонстрировать за существенно более короткий срок".

Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков "Билет в будущее", предоставляющий возможность прохождения оплачиваемой практики и дающий приоритетное право на последующее трудоустройство в большую энергетику. Кроме того, представители энергокомпании вошли в жюри брейн-ринга, в рамках которого студенты отвечали на вопросы об отрасли ЖКХ. В подарок участники игры получили "Байки энергетиков" - книгу с реальными историями из жизни энергетиков "Т Плюс".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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