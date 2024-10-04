Энергетики "Т Плюс" рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей

Специалисты "Т Плюс" приняли участие во II Межрегиональном форуме-выставке "Комфортная городская среда". Здесь они рассказали о возможностях профессионального роста студентам средних специальных учебных заведений Самары.
Так, выпускник строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева, технический директор - главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин поделился личным опытом карьерного роста, рассказал о специфике работы на современном энергетическом объекте, озвучил ряд вакансий, которые на данный момент актуальны на производстве.
В свою очередь, начальник управления подбора и адаптации персонала Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Елена Васильева заметила, что в наши дни у целеустремленных выпускников профильных учреждений заметно расширились карьерные возможности: "Если раньше сотрудник энергокомпании проходил путь от рядового специалиста до руководителя в среднем за 20 лет, то сегодня аналогичный рост можно продемонстрировать за существенно более короткий срок".
Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков "Билет в будущее", предоставляющий возможность прохождения оплачиваемой практики и дающий приоритетное право на последующее трудоустройство в большую энергетику. Кроме того, представители энергокомпании вошли в жюри брейн-ринга, в рамках которого студенты отвечали на вопросы об отрасли ЖКХ. В подарок участники игры получили "Байки энергетиков" - книгу с реальными историями из жизни энергетиков "Т Плюс".
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают