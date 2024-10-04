Энергетики "Т Плюс" рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей

Специалисты "Т Плюс" приняли участие во II Межрегиональном форуме-выставке "Комфортная городская среда". Здесь они рассказали о возможностях профессионального роста студентам средних специальных учебных заведений Самары.

Так, выпускник строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева, технический директор - главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин поделился личным опытом карьерного роста, рассказал о специфике работы на современном энергетическом объекте, озвучил ряд вакансий, которые на данный момент актуальны на производстве.

В свою очередь, начальник управления подбора и адаптации персонала Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Елена Васильева заметила, что в наши дни у целеустремленных выпускников профильных учреждений заметно расширились карьерные возможности: "Если раньше сотрудник энергокомпании проходил путь от рядового специалиста до руководителя в среднем за 20 лет, то сегодня аналогичный рост можно продемонстрировать за существенно более короткий срок".

Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков "Билет в будущее", предоставляющий возможность прохождения оплачиваемой практики и дающий приоритетное право на последующее трудоустройство в большую энергетику. Кроме того, представители энергокомпании вошли в жюри брейн-ринга, в рамках которого студенты отвечали на вопросы об отрасли ЖКХ. В подарок участники игры получили "Байки энергетиков" - книгу с реальными историями из жизни энергетиков "Т Плюс".