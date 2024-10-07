В Самаре отопление поступило пока лишь в 30% жилых домов

По данным на понедельник, 7 октября, в Самаре жилые дома подключили к теплу лишь на 29,95% (из 10086 - 3021 объект), сообщили в пресс-службе регионального минэнерго.
Напомним, по области начали подключать отопление с 25 сентября: сначала в объекты социальной сферы, затем в жилые дома.
"С 7 октября тепло пошло в жилые дома Жигулевска, Кинеля, Похвистнево, Чапаевска, Сызрани. В Отрадном батареи в домах начали нагреваться 5 октября. В Октябрьске отопление в объекты социальной сферы и жилые дома начнут подавать с 10 октября. Подключение производится согласно постановлению о начале отопительного сезона главы каждого муниципалитета", - рассказали в минэнерго.
На утро понедельника, 7 октября, тепло по Самарской области подано: в 23,25% жилых домов (из 23294 - 5417), в 62,09% школ, в 65,52% детских садов, в 62,5% учреждений допобразования, в 56,03% учреждений здравоохранения и в 48,7% учреждений культуры.
По Самаре тепло поступило в 29,95% жилых домов (из 10086 — 3021), в 85,24% школ (из 210 - 179), в 95,45% детских садов (из 220 - 210), в 100% учреждений допобразования, в 52,36% учреждений здравоохранения (из 275 -144), в 58,82% учреждений культуры (из 34-20).
Полностью отоплением охвачены все соцобъекты и жилой фонд в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Елховском, Камышлинском и Клявлинском районах.
На 100% тепло поступает в школы и детские сады Новокуйбышевска, Алексеевского, Богатовского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Елховского, Камышлинского, Красноармейского, Нефтегорского, Кошкинского, Клявлинского, Приволжского, Хворостянского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов. Полностью отапливаются детские сады в Сергиевском районе и школы Исаклинского и Сызранского районов.
Кроме того, на 100% подача отопления осуществлена в учреждения здравоохранения Новокуйбышевска, Алексеевского, Богатовского, Большеглушицкого, Исаклинского, Елховского, Камышлинского, Клявлинского, Красноармейского, Нефтегорского, Челно-Вершинского, Пестравского и Сызранского районов, Приволжского и Шигонского районов.
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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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