Уголовного дела бывшего и. о. замминистра транспорта Самарской области отправилось в суд

В Самаре закончилось расследование уголовного дела бывшего и. о. замминистра транспорта Александра Николаева. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Николаева обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, с мая 2021 г. по январь 2022 г. и. о. замминистра получил от представителя коммерческой организации стройматериалы и услуги стоимостью более 1,5 млн руб. для обустройства своего участка, оформленного на сына. За это он предоставлял фирме сведения о планировавшихся госконтрактах по ремонту и строительству дорог и проектно-сметную документацию по рентабельным договорам. Так подрядчик получал конкурентное преимущество.

Во время следствия арестовали имущество Николаева.

Теперь дело отправили в Волжский районный суд.