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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" открыл арт-объект, посвященный трудовым династиям

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В объявленный в России Год семьи "Тольяттиазот" реализовал социальный проект, посвященный трудовым династиям предприятия. Итогом стало открытие арт-объекта в виде дерева с семейными фотографиями сотрудников, а также участие в областных конкурсах.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Проект "Династии" направлен на укрепление преемственности поколений в компании, значимости человека труда и формирование трудовой элиты региона. В нем приняли участие более 200 сотрудников ТОАЗа, которые внесли весомый вклад в развитие предприятия и химической отрасли в целом.

Для представителей различных цехов и подразделений были организованы фотосессии на рабочих местах и в неформальной обстановке — в студии, где семьи собирались всем составом, включая детей. Самому маленькому участнику фотопроекта еще не исполнилось и года.

Всего было проведено 15 съемок, каждая из которых размещалась в социальных сетях и сопровождалась личной историей династии в "Тольяттиазоте". Подготовленные материалы стали основой для участия сотрудников в конкурсе "ГОД СЕМЬИ: Голосуем вместе!", который проводит государственная телерадиокомпания "Самара".

Сейчас на предприятии 114 трудовых династий. Самая многочисленная состоит из 16 сотрудников, общий стаж работы в ТОАЗе которых составляет порядка 170 лет. Основатель династии Леонид Андреев был выдвинут в качестве кандидата на участие в областной общественной акции "Народное признание", номинация "Признание и уважение".

Еще одной семьей, которая выдвинулась на региональный конкурс, стали Стемповские. О них был снят музыкальный клип на производстве. Ролик воспевает "Тольяттиазот", объединяющий семьи в трудовые династии. Творческая работа стала одним из претендентов на победу в конкурсе "Моя семья — мое богатство" телеканала "Губерния".

Завершила проект "Династии" инсталляция в виде генеалогического древа, исполненная в золотом цвете. Арт-объект установлен в здании заводоуправления ТОАЗа.

"Проект "Тольяттиазота", посвященный династиям, — это, прежде всего, общественное признание заслуг сотрудников, которые воспитали не одно поколение химиков, тем самым помогая решать задачу по удержанию квалифицированных кадров в регионе. Участники проекта стали настоящими звездами — региональные СМИ снимали о них сюжеты, приглашали в эфир, а в социальных сетях за ними наблюдал весь город, поддерживая лайками и добрыми комментариями. Появившийся на предприятии арт-объект — символ надежной и крепкой семьи, который подчеркивает значимость династий для компании, города и региона", — отметила Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ".

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