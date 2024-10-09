Печи, скобы, письма, концерты: в Самаре открылась выставка «СПО для СВО»

Не просто сопереживать и сочувствовать, а помогать реальными делами — так решили студенты и педагоги самарских колледжей и техникумов и создали проект «СПО для СВО». Выставка, посвященная проекту, открылась на базе «Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». На экспозиции ребята из 5 колледжей Самары показали изделия, которые они делают своими руками и отправляют на передовую.

Дарят тепло своих сердец

Перед началом работы выставки в холле образовательного учреждения состоялась торжественная линейка.

Фото: Ирина Попова

"Сегодня в рамках декады Дня СПО открывается выставка "СПО для СВО". Она наглядно продемонстрирует, как учреждения среднего профессионального образования помогают участникам специальной военной операции. Ведь когда солдат получает окопную свечу, зажигает ее, он сам наполняется душевным теплом, он понимает, что мы его поддерживаем, защищаем от холода, стараемся передать частичку тепла родного дома. Я благодарю всех студентов и педагогов, которые участвуют в этой работе!", — обратилась к ребятам и педагогам с приветственным словом руководитель самарского управления министерства образования Самарской области Вера Халаева.

Фото: Ирина Попова

Директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина Владимир Бодров отметил, что фактически самарские учреждения среднего профессионального образования начали помогать военным с самого начала специальной военной операции (СВО).

Фото: Ирина Попова

"Мы гордимся тем, что такую выставку решили организовать на базе нашего колледжа. На экспозиции вы увидите ту продукцию, которая действительно очень востребована на передовой. Конструкцию некоторых изделий нам помогают совершенствовать сами военнослужащие. Мы регулярно получаем от них обратную связь. Есть среди наших выпускников и участники СВО: недавно двое ребят отправились служить в Курскую область. Мы обещаем, что до последних дней СВО будем помогать нашим бойцам", — сказал Владимир Бодров.

Изделия для СВО поставили на поток

Экскурсию по выставке для первых гостей провели педагоги и студенты.

Мастер производственного обучения колледжа Максим Рогов показал печи двух видов: для обогрева и разогрева еды.

Фото: Татьяна Плотникова

Фото: Татьяна Плотникова

Еще один экспонат — устройство для обнаружения беспилотников, сконструировано со специальным защитным панцирем на случай попадания в него боеприпаса.

Фото: Татьяна Плотникова

"Также тысячами мы изготавливаем скобы для блиндажей, штурмовые крюки-кошки для разминирования боекомплектов. Освоили производство защиты для танковой брони, тележки для перевозки раненых и транспортировки боекомплектов, в большом количестве делаем окопные свечи", — перечислил Максим Рогов.

Фото: Татьяна Плотникова

Фото: Татьяна Плотникова

А недавно колледж отправил в один из госпиталей Донецка 5 универсальных тележек для перевозки оборудования и медикаментов.

За эту работу ребята и педагоги получили благодарственные письма с фронта и от городской думы Самары.

Фото: Татьяна Плотникова

Студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна вместе с самарским центром добровольчества организовали гуманитарный штаб и кол-центр для вынужденных переселенцев.

Фото: Татьяна Плотникова

Волонтеры принимали и сортировали гуманитарную помощь, шили военные изделия: чехлы для спальных мешков, для саперной лопаты, для военных плащей, для походной печки, а также подшлемники, марлевые повязки и балаклавы, плели маскировочные сети.

В Поволжском государственном колледже совместно с ДОСААФ организовали краткосрочные курсы по управлению и работе с беспилотными летательными авиационными системами. По этой программе уже отучилось более 200 человек. Теперь они умеют управлять дроном и обслуживать его.

А еще в Поволжском государственном колледже ребята сами разрабатывают изделия для СВО. Среди них — компактные печки и саперные крюки-кошки. Их конструкцию придумали студенты, отрисовали модель на компьютере, а затем изготовили на станках. Сейчас производство таких печек и отправка их на СВО поставлено на поток.

Студент ПГК Александр Лубашевский сам разработал конструкцию этой печи

"Это специальная печка для разогрева, что-то вроде небольшой переносной плиты из стали. Она является полностью сборно-разборной. В отличие от других вариантов, нашу печь проще очистить, так как у нее больше отверстий", — рассказал студент колледжа Александр Лубашевский. Он показал еще одну свою разработку — крюк-кошку, которая предназначена для разминирования объектов. Впоследствии это оборудование студенту пришлось модернизировать. Сначала крюки изготовили цельно-сваренными. Бойцы с СВО дали обратную связь: такие "кошки" неудобно носить: они за все цепляются. Тогда Александр придумал полностью разборный крюк.

Фото: Татьяна Плотникова

"Также этот крюк-кошку можно использовать как гаечный ключ, потому что здесь предусмотрены небольшие отверстия для шестигранников. У нас есть еще и другой вариант подобного крюка, но он больше подходит для гражданских целей. Как гаечный ключ его уже не используешь, так как у этого крюка большая прочность и грузоподъемность", — проинформировал студент.

Лечат и тело, и душу

Экспозицию Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, посвященную СВО, разделили на 2 части.

Первая часть посвящена сохранению и увековечиванию памяти выпускников колледжа, которые погибли во время исполнения своего воинского долга на СВО.

Фото: Татьяна Плотникова

Никита Дубровин — выпускник 2016 года, Иоанн Евтюхин и Владислав Шокуров — 2018 года. Ребята окончили колледж по специальности "Сестринское дело" и работали в центральной городской больнице города Новокуйбышевска. В 2022 году двое были призваны по частичной мобилизации для участия в СВО, а Владислав Шокуров ушел на СВО добровольцем. Ребята погибли 1 января 2023 года в Макеевке. Указом Президента Российской Федерации они награждены Орденами Мужества (посмертно). В память о них на здании филиала колледжа в городе Новокуйбышевске разместили мемориальную доску.

Вторая часть выставки рассказывает о студентах колледжа им. Н. Ляпиной, которые регулярно посещают территорию Донецкой и Луганской народных республик, Херсонскую область с гуманитарными миссиями. Например, в Мариуполе ребята помогали пенсионерам, организовывали праздники для населения, в том числе для детей. Работали в городской больнице, помогали со снабжением общежитий бытовой техникой, занимались круглосуточной транспортировкой прибывавших раненых бойцов по отделениям госпиталя и эвакуацией раненых в мирные города.

Фото: Татьяна Плотникова

В городе Скадовске Херсонской области студенты колледжа им. Н. Ляпиной развозили горячие обеды, помогали жителям с документами для оформления пенсий, раздавали одежду и гуманитарную помощь населению.

Ребята из Самарского областного училища культуры и искусств по-разному помогают бойцам на СВО: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, пишут письма со словами благодарности. И, конечно, поднимают боевой дух военнослужащих различными концертными программами в госпиталях.

Фото: Ирина Попова

"У нас все ребята творческие. Вот, например, посмотрите, студенты, обучающиеся по специальности "Дизайн", изготовили авторские поздравительные открытки к 23 февраля, которые вместе с письмами мы отправили на передовую", — рассказали студенты училища.

Фото: Татьяна Плотникова

Конечно, в рамках одной выставки невозможно рассказать обо всех видах помощи, которую оказывают учреждения среднего профессионального образования бойцам СВО. Однако начало положено. Как сообщил Владимир Бодров, экспозицию могут пополнить все профессиональные образовательные организации, а также и посетить ее: выставка находится в корпусе колледжа имени Золотухина на улице Ольги Санфировой.