"Электрощит Самара" приглашает на выставку профессий

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С 9 по 12 октября на территории "Центра труда и отдыха Станкозавод" состоится самарская выставка профессий. "Электрощит Самара" приглашает всех желающих посетить свой стенд.

Фото: предоставлено Электрощит Самара