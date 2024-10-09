"Электрощит Самара" приглашает на выставку профессий

С 9 по 12 октября на территории "Центра труда и отдыха Станкозавод" состоится самарская выставка профессий. "Электрощит Самара" приглашает всех желающих посетить свой стенд.
Ведущий производитель электротехнического оборудования расскажет о вакансиях специалистов инженерных и рабочих профессий.
На выставке профессий участникам мероприятия представится возможность собрать собственное комплектное распределительное устройство, погрузиться в мир электромонтажа и конструкторских решений, "примерив" на себя специальности слесаря-электромонтажника и инженера-конструктора с помощью симуляторов, и поучаствовать в беспроигрышной лотерее.
График работы выставки:
- 9 октября: 12:30 — 17:00
- 10 и 11 октября: 10:00 — 17:00
- 12 октября: 10:00 — 15:00
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают