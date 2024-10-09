В Сергиевском и Ставропольском районах временно отключат свет с 10 по 13 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское (ул. Советская, ул. Центральная, ул. Лесная, пер. Зеленый);

11.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

11.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

11.10.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки

12.10.2024 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка;

13.10.2024 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.