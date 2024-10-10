В Тольятти объявлен конкурс на пост мэра

В среду, 9 октября, дума Тольятти объявила конкурс на должность главы города. Соискатели смогут подать документы с 11 октября по 11 ноября.

Конкурсный отбор проводится комиссией из 20 человек. Половина из них будет назначена губернатором, вторая половина - уже назначена гордумой.

"Днем проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы. В результате Думе г. о. Тольятти должны быть представлены не менее двух кандидатур для избрания", - сообщает сайт гордумы.

Напомним, Николай Ренц, возглавлявший мэрию Тольятти с 2021 г., в сентябре ушел в отставку.