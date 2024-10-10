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Власть и политика

Молодежные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 октября, в Минске было подписано Соглашение между Ассоциацией молодежных парламентов при законодательных органах Приволжского федерального округа и Молодежным советом (парламентом) при Национальном собрании Республики Беларусь. Подпись под документом поставили координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко и председатель Молодежного совета Никита Рачиловский.

Фото: пресс-служба ПФО

В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Качанова и координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Основная цель соглашения — развитие молодежных межпарламентских связей путем взаимодействия по ключевым направлениям. В их числе — гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод молодежи.

Для более эффективного достижения целей Соглашения сторонами была разработана дорожная карта совместных мероприятий на 2024–2025 гг., которые будут проходить как в Беларуси, так и в разных регионах ПФО. Многие из включенных в карту событий посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудничество между членами Ассоциации молодежных парламентов ПФО и Молодежного совета подразумевает широкий обмен опытом, проведение совместных мероприятий и встреч, создание рабочих групп и комиссий по актуальным темам.

По словам заместителя полномочного представителя президента России в ПФО Олега Машковцева, Ассоциация Приволжского федерального округа является первой в стране окружной площадкой, объединяющей молодежные парламенты.

"За годы своей деятельности наработан серьезный опыт, и сейчас мы готовы им делиться. Уверен, что взаимодействие ребят приведет к новым интересным совместным проектам союзного государства. Мы, в свою очередь, готовы поддержать новые инициативы международного молодежного сотрудничества", — сказал Олег Машковцев.

"В Приволжском федеральном округе и Беларуси большое внимание уделяется поддержке патриотического воспитания подрастающего поколения. Вообще у российских ребят и молодежи из Беларуси общие ценности и интересы. Вместе с коллегами из Молодежного совета мы будем искать новые форматы взаимодействия. Нам есть чему друг у друга поучиться", — сказал Владимир Москаленко.

Ассоциация молодежных парламентов активно работает с аппаратом полпреда. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров неоднократно отмечал, что Ассоциация может внести свой вклад в законотворческий процесс.

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