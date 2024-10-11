Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев 2024 года выполнили около 30 тыс. исследований

Подведены итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев текущего года. Выполнено около 30 тыс. исследований.

Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе для контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах и линейной части.

Специалисты четырех эколого-аналитических лабораторий провели более 24 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено почти 4 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и почти 1 тыс. анализов состояния почв. Результаты лабораторных исследований показывали отсутствие нарушений нормативов.

В целях обеспечения высокого уровня точности исследований обновляется материально-техническая база. С начала текущего года для лабораторий экоаналитического контроля приобретены 19 единиц оборудования.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов, а также проекты в сфере восполнения биоресурсов. С начала года выпущено 170,78 тыс. мальков ценной породы рыб — стерляди в Саратовское и Волгоградское водохранилища, реку Медведица.