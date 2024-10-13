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Преступления Происшествия

Жителя Тольятти будут судить за убийство знакомого

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, утром 30 апреля 2024 г. мужчина выпивал с 27-летним знакомым. В какой-то момент они поссорились, и обвиняемый ударил приятеля ножом. Пострадавший скончался на месте до прибытия "скорой".

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