Жителя Тольятти будут судить за убийство знакомого

В Тольятти отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, утром 30 апреля 2024 г. мужчина выпивал с 27-летним знакомым. В какой-то момент они поссорились, и обвиняемый ударил приятеля ножом. Пострадавший скончался на месте до прибытия "скорой".
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек