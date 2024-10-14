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Преступления Происшествия

Директор сызранской школы перевела более 1 млн рублей мошенникам

СЫЗРАНЬ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани очередной жертвой интернет-мошенников стала 45-летняя директор местной школы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Она сообщила полицейским, что ей несколько раз звонили якобы из Центрального банка и правоохранительных органов. "Сотрудники" убедили ее, что ее сбережениями пытаются завладеть мошенники. Для спасения денег женщине предложили оформить перевод на "безопасный счет".

Доверившись незнакомцам, директор школы перевела все деньги - более 1 млн рублей - на указанный счет, после чего звонки прекратились.

Женщина поняла, что ее обманули, когда произошло списание средств. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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