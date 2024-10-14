Директор сызранской школы перевела более 1 млн рублей мошенникам

В Сызрани очередной жертвой интернет-мошенников стала 45-летняя директор местной школы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Она сообщила полицейским, что ей несколько раз звонили якобы из Центрального банка и правоохранительных органов. "Сотрудники" убедили ее, что ее сбережениями пытаются завладеть мошенники. Для спасения денег женщине предложили оформить перевод на "безопасный счет".
Доверившись незнакомцам, директор школы перевела все деньги - более 1 млн рублей - на указанный счет, после чего звонки прекратились.
Женщина поняла, что ее обманули, когда произошло списание средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек