Наталья Катина покидает правительство Самарской области

Заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина покидает свой пост. По данным источников портала "Волга Ньюс", губернатор Вячеслав Федорищев подписал постановление о прекращении трудового договора с Катиной с 15 октября.
Напомним, Наталья Катина работала в должности заместителя председателя областного правительства с 2020 года. Она курировала экономический блок.
По данным сайта областного правительства, сейчас у возглавляющего региональный кабинет министров Михаила Смирнова четыре заместителя. Помимо Натальи Катиной, это Андрей Белоусов - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности, Константин Пресняков - глава департамента информационных технологий и связи, а также Владимир Василенко, ранее возглавлявший минэнергетики и ЖКХ.
Отметим, что сегодня также стало известно о назначении нового врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Эту должность занял Максим Ковалев.
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