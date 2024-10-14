Вакцинация футболистов и тренеров ФК "Крылья Советов": здоровье и безопасность на первом месте

Мобильная бригада медицинских работников Волжской районной клинической больницы посетила тренировочную базу футбольного клуба "Крылья Советов", где спортсмены во главе с главным тренером Игорем Осинькиным приняли участие в прививочной кампании и защитили себя и своих близких от гриппа.
В числе футболистов вакцинацию прошли и зарубежные игроки - полузащитник Франко Ороско, защитник Фернандо Пейшоту Костанца и нападающий Бенхамин Гарре.
Футболисты клуба поддерживают инициативу по вакцинации, понимая, что это не только защита от вирусных заболеваний и их осложнений, но и способ обеспечить стабильность тренировок и матчей, безопасность всех участников спортивного процесса.
"Всем людям (и спортсменам в том числе) необходимо пройти вакцинацию. Здоровье игроков - основа успешного выступления команды, и профилактика заболеваний играет ключевую роль в этом", - подчеркнул главный тренер команды Игорь Осинькин.
Вакцинация - не просто личный выбор каждого спортсмена, но и проявление ответственности перед командой, болельщиками и обществом в целом. Каждый вакцинированный игрок помогает создать более безопасную атмосферу на тренировках и матчах, что в конечном итоге способствует улучшению результативности и достижению высоких спортивных целей.
Бразильский защитник Фернандо Пейшоту Костанца отметил, что защита организма от вирусных инфекций помогает уберечь не только себя, но и семью, и команду.
"Наше учреждение имеет большую практику проведения вакцинации в организованных рабочих коллективах и на предприятиях. Игроки сознают важность вакцинации, ведь впереди напряженный сезон и болеть спортсменам никак нельзя. Я, как и многие болельщики родного клуба, жду от команды красивых голов и ярких побед", - отметил главный врач Волжской РКБ Сергей Братко.
В Самарской области более 900 тысяч жителей уже защитили себя от гриппа. Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы можно узнать на карте пунктов вакцинации на сайте ведомства.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас