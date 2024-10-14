Вакцинация футболистов и тренеров ФК "Крылья Советов": здоровье и безопасность на первом месте

Мобильная бригада медицинских работников Волжской районной клинической больницы посетила тренировочную базу футбольного клуба "Крылья Советов", где спортсмены во главе с главным тренером Игорем Осинькиным приняли участие в прививочной кампании и защитили себя и своих близких от гриппа.

В числе футболистов вакцинацию прошли и зарубежные игроки - полузащитник Франко Ороско, защитник Фернандо Пейшоту Костанца и нападающий Бенхамин Гарре.

Футболисты клуба поддерживают инициативу по вакцинации, понимая, что это не только защита от вирусных заболеваний и их осложнений, но и способ обеспечить стабильность тренировок и матчей, безопасность всех участников спортивного процесса.

"Всем людям (и спортсменам в том числе) необходимо пройти вакцинацию. Здоровье игроков - основа успешного выступления команды, и профилактика заболеваний играет ключевую роль в этом", - подчеркнул главный тренер команды Игорь Осинькин.

Вакцинация - не просто личный выбор каждого спортсмена, но и проявление ответственности перед командой, болельщиками и обществом в целом. Каждый вакцинированный игрок помогает создать более безопасную атмосферу на тренировках и матчах, что в конечном итоге способствует улучшению результативности и достижению высоких спортивных целей.

Бразильский защитник Фернандо Пейшоту Костанца отметил, что защита организма от вирусных инфекций помогает уберечь не только себя, но и семью, и команду.

"Наше учреждение имеет большую практику проведения вакцинации в организованных рабочих коллективах и на предприятиях. Игроки сознают важность вакцинации, ведь впереди напряженный сезон и болеть спортсменам никак нельзя. Я, как и многие болельщики родного клуба, жду от команды красивых голов и ярких побед", - отметил главный врач Волжской РКБ Сергей Братко.

В Самарской области более 900 тысяч жителей уже защитили себя от гриппа. Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы можно узнать на карте пунктов вакцинации на сайте ведомства.