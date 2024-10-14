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Россельхозбанк: более 123 тысяч студентов вошли в Золотой кадровый резерв АПК

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый год к проекту "Золотой кадровый резерв АПК" на платформе Россельхозбанка "Я в Агро" присоединилось более 123 тысяч студентов и 17,5 тысячи компаний-работодателей. Благодаря инициативе удалось объединить талантливую молодежь, готовую работать в аграрной отрасли, и предприятия, которые предлагают порядка 30 тысяч вакансий для молодых специалистов. Об этом сообщила Екатерина Артюгина, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка на форсайт-сессии "Деревенский апгрейд", организованной Российским союзом сельской молодежи на полях выставки "Золотая осень".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Я в Агро" - цифровая платформа для школьников и студентов, которая помогает выбрать аграрную профессию и сделать первые успешные шаги в АПК. По клику молодежь находит вакансии, знакомится с ведущими предприятиями отрасли, изучает лекции, участвует в хакатонах и викторинах. Это позволяет получить дополнительные навыки, необходимые для работы на современных аграрных производствах", - отметила Екатерина Артюгина.

Целью форсайт-сессии "Деревенский апгрейд" стала подготовка общего списка компетенций, необходимых молодежи для формирования нового образа села. Основываясь на опыте работы платформы "Я в Агро", Екатерина Артюгина предложила формировать у молодежи аграрное продуктовое мышление как умение видеть задачи и создавать продукт под задачи реального бизнеса, собирать команду, защищать свои идеи‬.

"Аграрной отрасли необходимы гибкие команды, способные решать описанные эти задачи. Современный управленец в АПК призван собирать команды специалистов из разных сфер - аграрной, научной, маркетинговой. Только так российские компании АПК смогут реализовать технологические решения и привлекать молодежь на работу в предприятия", - прокомментировала Екатерина Артюгина.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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