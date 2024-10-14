Россельхозбанк: более 123 тысяч студентов вошли в Золотой кадровый резерв АПК

В первый год к проекту "Золотой кадровый резерв АПК" на платформе Россельхозбанка "Я в Агро" присоединилось более 123 тысяч студентов и 17,5 тысячи компаний-работодателей. Благодаря инициативе удалось объединить талантливую молодежь, готовую работать в аграрной отрасли, и предприятия, которые предлагают порядка 30 тысяч вакансий для молодых специалистов. Об этом сообщила Екатерина Артюгина, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка на форсайт-сессии "Деревенский апгрейд", организованной Российским союзом сельской молодежи на полях выставки "Золотая осень".

"Я в Агро" - цифровая платформа для школьников и студентов, которая помогает выбрать аграрную профессию и сделать первые успешные шаги в АПК. По клику молодежь находит вакансии, знакомится с ведущими предприятиями отрасли, изучает лекции, участвует в хакатонах и викторинах. Это позволяет получить дополнительные навыки, необходимые для работы на современных аграрных производствах", - отметила Екатерина Артюгина.

Целью форсайт-сессии "Деревенский апгрейд" стала подготовка общего списка компетенций, необходимых молодежи для формирования нового образа села. Основываясь на опыте работы платформы "Я в Агро", Екатерина Артюгина предложила формировать у молодежи аграрное продуктовое мышление как умение видеть задачи и создавать продукт под задачи реального бизнеса, собирать команду, защищать свои идеи‬.

"Аграрной отрасли необходимы гибкие команды, способные решать описанные эти задачи. Современный управленец в АПК призван собирать команды специалистов из разных сфер - аграрной, научной, маркетинговой. Только так российские компании АПК смогут реализовать технологические решения и привлекать молодежь на работу в предприятия", - прокомментировала Екатерина Артюгина.