В галерее "Заварка" детей научат создавать макет деревянного дома

В музее-галерее "Заварка" на этой неделе пройдут экскурсия по выставке "Было/Не было" и мастер-класс для детей, сообщает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 18 октября, в 18:00 в музее-галерее Заварка пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Было/Не было" (12+). Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 19 октября, в 11:00 в "Заварке" пройдет мастер-класс (6+) от самарской арт-студии Натальи Стукаловой "Страна чудес".

На занятии дети смогут создать свой макет деревянного домика. Вдохновением послужит графика Вагана Каркарьяна, копии которой представлены на выставке к 90-летию выдающегося самарского архитектора, художника и градозащитника. Юные посетители поговорят о жизни в деревянных домах и узнают названия некоторых декоративных элементов зданий. Результатом мастер-класса получится настоящая самарская улочка, подобная тем, которые можно встретить в историческом центре нашего города.

Вход на мероприятие — 400 рублей.

"Просим обратить внимание — количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка", - уточняют организаторы.