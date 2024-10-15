В Тольятти по ночам будет ходить автобус для бездомных

В Тольятти с ноября по май по ночам (с 21:00 до 6:00) будет курсировать "Социальный автобус" для бездомных, сообщает "КП-Самара". Идейным вдохновителем проекта стал местный житель Анатолий Арсенихин.

В салоне автобуса смогут разместиться до 17 человек. Там бездомные согреются, поедят и отдохнут. Утром они должны будут покинуть автобус. Меню довольно скромное — чай, хлеб, консервы, еда быстрого приготовления.

"Если раньше пункт обогрева был в одном месте, то социальный автобус может курсировать по разным точкам города. Нам выдали средства из Фонда президентских грантов на зарплаты и "Газель", но деньги на топливо мы должны найти сами. Добрые люди помогают деньгами и продуктами", — рассказал Анатолий Арсенихин.

При создании социального автобуса мужчина вдохновлялся работой коллег из Москвы. Там курсирует социальный автобус. Он останавливается у ж/д станций и в местах скопления людей, нуждающихся в помощи.

В Тольятти только один социальный приют, он рассчитан на 30 человек и, по словам Арсенихина, всегда заполнен, так что автобус должен помочь.