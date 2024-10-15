"Тольяттиазот" завершил плановый капитальный ремонт агрегата по производству аммиака №5

Выполнен масштабный комплекс работ по замене встроенных теплообменников генератора-ректификатора с переобвязкой трубопроводов, трубных пучков котла-утилизатора, катализаторов на конвертере СО, метанаторе, конвертере метана.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения осуществлен монтаж верхнего элемента подогревателя глубоко обессоленной воды. Кроме того, проведен ремонт внутренних устройств конденсационной колонны, что позволило обеспечить стабильную и эффективную работу колонны синтеза. В ходе кампании были также заменены детали пароперегревателя и подогрева природного газа.

После окончания ремонта цех по производству аммиака выведен на плановый режим эксплуатации, и на нем достигнут рекордный для этого агрегата расходный коэффициент по природному газу на тонну аммиака.

Андрей Кургин, главный инженер АО "ТОАЗ":

"Завершение капитального ремонта агрегата аммиака №5 - важный шаг в обеспечении стабильной и бесперебойной работы "Тольяттиазота". Выполненные задачи позволят поддерживать максимальную производительность и снизить энергопотребление. Результатом ремонтной кампании стало повышение экономической эффективности и экологичности производства".