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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" завершил плановый капитальный ремонт агрегата по производству аммиака №5

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выполнен масштабный комплекс работ по замене встроенных теплообменников генератора-ректификатора с переобвязкой трубопроводов, трубных пучков котла-утилизатора, катализаторов на конвертере СО, метанаторе, конвертере метана.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения осуществлен монтаж верхнего элемента подогревателя глубоко обессоленной воды. Кроме того, проведен ремонт внутренних устройств конденсационной колонны, что позволило обеспечить стабильную и эффективную работу колонны синтеза. В ходе кампании были также заменены детали пароперегревателя и подогрева природного газа.

После окончания ремонта цех по производству аммиака выведен на плановый режим эксплуатации, и на нем достигнут рекордный для этого агрегата расходный коэффициент по природному газу на тонну аммиака.

Андрей Кургин, главный инженер АО "ТОАЗ":

"Завершение капитального ремонта агрегата аммиака №5 - важный шаг в обеспечении стабильной и бесперебойной работы "Тольяттиазота". Выполненные задачи позволят поддерживать максимальную производительность и снизить энергопотребление. Результатом ремонтной кампании стало повышение экономической эффективности и экологичности производства".

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