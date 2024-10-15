Безопасность превыше всего. Что посоветуют игроки рынка грузоперевозок и страховщики?

Чтобы своевременно получить страховую выплату в полном объеме, транспортно-логистические компании рекомендуют внимательно сверять соответствие данных в документах о массе и габаритах с фактическими характеристиками грузов. Очень важно не занижать оценочную стоимость отправлений, на основе которой страховая компания будет принимать решение о выплате возмещения при возникновении страхового случая. Об этом говорится в совместном обзоре Страхового Дома ВСК, ПЭК, "Грузовичкоф", ГЛТ, "Фургоноф" и "Мэйджор Карго Сервис".

За январь–август чаще всего происшествия с грузами возникали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Приморском крае, Ростовской области и Краснодарском крае, согласно данным ВСК. Больше всего компании сталкивались с происшествиями в мае, июне и июле.

Согласно аналитике ВСК, 95% страховых случаев возникали из-за повреждения грузов. Категориями-лидерами по их количеству стали оборудование, мебель, крупногабаритная техника, а также изделия со стеклами и зеркалами, сообщили в "Грузовичкоф".

Если год назад повреждения чаще всего возникали при загрузке, выгрузке или перегрузке отправлений, в этом году — из-за их некачественного крепления внутри транспортных средств, рассказал Иван Остяков, заместитель руководителя службы страхования "Мэйджор Карго Сервис". По словам Георгия Полянского, генерального директора "Фургоноф", еще одна причина заключается в росте количества ДТП с участием грузовиков — согласно данным сервиса RusDTP, с января по сентябрь этот показатель увеличился на 9%.

Согласно данным ВСК, на втором месте по количеству страховых случаев — утрата груза (3%). По словам Георгия Полянского, в числе причин — кража отправлений и мошенничество, спрос на страхование данных рисков за январь–август вырос на 15% год к году.

Третьим по распространенности страховым случаем стала ответственность компаний за причинение ущерба имуществу третьих лиц (1,2%) — например, если застрахованный груз в процессе доставки повредил имущество третьего лица, сообщает ВСК.

Рост спроса на страхование и риски высокого сезона

Потребность в страховании грузов у российского бизнеса увеличилась и продолжает расти в преддверии высокого сезона, что привело к увеличению конверсии продаж услуг страхования на 15%, сообщила коммерческий директор сервиса "Грузовичкоф" Екатерина Мухина.

Дополнительно вырос спрос на ускоренное страховое возмещение, отметил Иван Иров, руководитель отдела по работе с претензиями ПЭК. Поэтому за полтора года компания сократила срок его предоставления в два раза.

В высокий сезон, который продлится с начала октября по конец декабря, традиционно увеличивается количество ДТП, а вслед за этим — может вырасти число происшествий с грузами, подчеркнул Павел Горбунов, генеральный директор ГЛТ.

Чтобы избежать сложностей с возмещением при наступлении страхового случая, Иван Иров рекомендует внимательно сверять соответствие документальных данных о массе, габаритах и стоимости с характеристиками грузов. Кроме того, важно, чтобы оценочная стоимость отправления соответствовала фактической, так как основываясь именно на этих данных страховая компания будет принимать решение о выплате возмещения.

Проверять целостность груза Иван Остяков рекомендует сразу после его получения, если заметили повреждение — важно, чтобы перевозчик подробно описал его в коммерческом акте или акте о наличии повреждений.

"Документы должны раскрывать суть произошедшего и подтверждать каждое действие, будь то оплата, дополнительный осмотр в пути или получение груза — в этом случае проблем с возмещением не возникнет", — подчеркнул он.